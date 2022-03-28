Евакуація жителів з Енергодару відбудеться завтра, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодару Дмитра Орлова.

Також відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників відбудеться о 08:00.

Повідомляється, що початок формування колони відбудеться о 06:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку)

"Щойно Енергодару було офіційно підтверджено зелений коридор для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар - Дніпрорудне - Скельки- Василівка- Запоріжжя", - написав мер.

Раніше ми повідомляли, що у Енергодарі окупанти встановили супутникову тарілку, щоб проводити агітацію.

Також ми писали, що в Енергодарі більшість депутатів йдуть з посади.

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