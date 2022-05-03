Эвакуация из Запорожской области. Жители двух городов могут ожидать колонну: где именно

"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, кто имеет желание и возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта! Ждем вас!"- написал он.

Напомним, ранее стало известно, что колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья.

Также мы писали о том, что в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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