Евакуація із Запорізької області. Жителі двох міст можуть очікувати на колону: де саме

"Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе Нірвана) та Василівці! Всі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту! Чекаємо на вас!" - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя.

Також ми писали про те, що у Запоріжжя вже прибули понад сто жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.

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