Евакуація не виключена. У Чернігівській області прогнозують найбільший за 10 років паводок

Він зазначив, що у Чернігівській області щороку навесні спостерігаються паводки. Найпотужніший був у 2013 році. Цьогоріч масштаби повені можуть бути ще більшими.

"Найкритичніша ситуація по річці Дніпру. І якщо вода буде далі підійматися, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4000 людей", - сказав Чаус.

Наразі поблизу Дніпра затоплені вже 7 населених пунктів. За словами очільника ОВА, проводяться заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Чаус не виключає, що у разі погіршення ситуації можлива евакуація населення.

"Якщо евакуація буде потрібна, то ми її зробимо", - наголосив голова області.

Україну затоплюють паводки

Нагадаємо, у Київській області через повінь розмило дамбу. Внаслідок негоди у селищі Іванків затоплені деякі дороги, а також тимчасова переправа.

У Черкаській області підтопило декілька сіл вздовж русла Дніпра. Через це рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину.

Більше того, синоптики попереджають, що найближчими днями ситуація по всій Україні може погіршитися. Через підняття рівня води може затопити населені пункти та дороги.

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