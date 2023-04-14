Эвакуация не исключена. В Черниговской области прогнозируют самый большой за 10 лет паводок

Он отметил, что в Черниговской области ежегодно весной наблюдаются паводки. Самый мощный был в 2013 году. В этом году масштабы наводнения могут быть еще больше.

"Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживает более 4000 человек", - сказал Чаус.

Сейчас вблизи Днепра затоплены уже 7 населенных пунктов. По словам главы ОВА, проводятся мероприятия, чтобы люди получили необходимую помощь. Чаус не исключает, что при ухудшении ситуации возможна эвакуация населения.

"Если эвакуация потребуется, то мы ее сделаем", - подчеркнул глава области.

Украину затапливают паводки

Напомним, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу В результате непогоды в поселке Иванков затоплены некоторые дороги, а также временная переправа.

В Черкасской области подтопило несколько деревень вдоль русла Днепра. Из-за этого спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка.

Более того, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ситуация по всей Украине может ухудшиться. Из-за повышения уровня воды может затопить населенные пункты и дороги.

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