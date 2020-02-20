Эвакуация из Уханя: спасатели сообщили о готовности к транспортировке

Иллюстративное фото (china.mfa.gov.ua)

Транспортировка будет осуществляться 7 автобусами и с привлечением 33 спасателей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ДСНС и привлечено 33 спасателя", - сообщили в ГСЧС.

Также спасатели отметили, что на ближайшие 14 дней прибывшие из Уханя будут изолированы на карантин. Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет из Уханя изменил рейс на Харьков. Согласно данным радара, самолет кружится между Полтавой и Днепром на подлете к аэропорту Харьков. При этом официально информацию о смене места прилета пока нет.