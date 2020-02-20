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Евакуація з Уханя: рятувальники повідомили про готовність до транспортування

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 08:35

Транспортування здійснюватиметься 7 автобусами і з залученням 33 рятувальників

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про готовність до транспортування громадян, що прибули з Уханя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомляється, що для перевезення прибулих громадян України та іноземців підготовлено 7 автобусів та залучено 33 рятувальника.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій знаходиться у готовності до виконання завдань за транспортування громадян. Для їх перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальника", - повідомили в ДСНС.

Також рятувальники відзначили, що на найближчі 14 днів прибули з Уханя будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені - буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодоби 47 співробітників - 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з Уханя змінив рейс Харків. Згідно з даними радара, літак кружляє між Полтавою і Дніпром на підльоті до аеропорту Харків. При цьому офіційно інформацію про зміну місця прильоту поки немає.

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