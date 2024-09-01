Евакуація в тимчасове житло. Що потрібно знати власникам домашніх тварин

Українці під час евакуації можуть їхати в тимчасове житло з тваринами. Для цього лише необхідно отримати відповідний дозвіл.

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами.

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву до керівника закладу, де вказати інформацію про свого домашнього улюбленця.

Після чого керівник ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашніми тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.