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Евакуація в тимчасове житло. Що потрібно знати власникам домашніх тварин

Україна, Неділя 01 вересня 2024 22:48
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Евакуація в тимчасове житло. Що потрібно знати власникам домашніх тварин Фото: в місцях тимчасового поселення можна проживати з тваринами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці під час евакуації можуть їхати в тимчасове житло з тваринами. Для цього лише необхідно отримати відповідний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами.

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву до керівника закладу, де вказати інформацію про свого домашнього улюбленця.

Після чого керівник ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашніми тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.

Нагадаємо, на початку року в Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами.

Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України.

Водночас РБК-Україна розповідало, як допомогти домашнім тваринам пережити обстріли та тривогу.

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Евакуація Тварини
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