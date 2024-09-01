Эвакуация во временное жилье. Что нужно знать владельцам домашних животных
Украинцы во время эвакуации могут ехать во временное жилье с животными. Для этого только необходимо получить соответствующее разрешение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Эвакуированные украинцы могут получить вид на жительство в местах временного поселения вместе с домашними животными.
В первую очередь возможность размещения животных определяется в зависимости от условий и ресурсов конкретного МТП. Для этого ВПЛ должны подать письменное заявление к руководителю заведения, где указать информацию о своем домашнем любимце.
После чего руководитель принимает решение о возможности проживания с домашними животными, учитывая способность заведения обеспечить надлежащие условия проживания и соблюдения санитарных норм.
Поэтому, если вы планируете эвакуироваться вместе с домашними животными, рекомендуем заранее выяснить возможность проживания с животными в конкретном МТП.
Следует отметить, что своевременная подача заявления и предварительное согласование помогут избежать недоразумений и обеспечить спокойный переезд для вас вместе с вашим домашним животным.
Напомним, в начале года в Украине разрешили брать и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги с домашними животными.
Соответствующие изменения внесло Министерство внутренних дел.
В то же время РБК-Украина рассказывало, как помочь домашним животным пережить обстрелы и тревогу.
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