Эвакуация во временное жилье. Что нужно знать владельцам домашних животных

Украинцы во время эвакуации могут ехать во временное жилье с животными. Для этого только необходимо получить соответствующее разрешение.

Эвакуированные украинцы могут получить вид на жительство в местах временного поселения вместе с домашними животными.

В первую очередь возможность размещения животных определяется в зависимости от условий и ресурсов конкретного МТП. Для этого ВПЛ должны подать письменное заявление к руководителю заведения, где указать информацию о своем домашнем любимце.

После чего руководитель принимает решение о возможности проживания с домашними животными, учитывая способность заведения обеспечить надлежащие условия проживания и соблюдения санитарных норм.

Поэтому, если вы планируете эвакуироваться вместе с домашними животными, рекомендуем заранее выяснить возможность проживания с животными в конкретном МТП.

Следует отметить, что своевременная подача заявления и предварительное согласование помогут избежать недоразумений и обеспечить спокойный переезд для вас вместе с вашим домашним животным.