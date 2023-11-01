Евакуація з Сектору Газа: до Єгипту через КПП "Рафах" прибули перші іноземці

Як пише видання, це сталось після того, як сьогодні, 1 листопада, поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги через кордон.

Відповідно до угоди між Єгиптом, Ізраїлем й ХАМАСом, покинути територію дозволено іноземцям і важкопораненим.

Евакуація Українців з Сектора Газа

Як розповідав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, Україна та інші причетні відомства вже розпочали підготовчий етап евакуації українців через КПП "Рафах" до Єгипту.

Наразі із Сектора Газа бажають виїхати 358 українців. Більшість з них жінки й діти. Україна вже надіслала запит задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.

Усі подробиці евакуації можна дізнатись за посиланням.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики угруповання "ХАМАС" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі".