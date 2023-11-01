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Эвакуация из сектора Газа: в Египет через КПП "Рафах" прибыли первые иностранцы

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" прибыли первые иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, это произошло после того, как сегодня, 1 ноября, раненых эвакуировали на машинах скорой помощи через границу.

В соответствии с соглашением между Египтом, Израилем и ХАМАСом, покинуть территорию разрешено иностранцам и тяжелораненым. 

Эвакуация украинцев из Сектора Газа 

Как рассказывал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, Украина и другие причастные ведомства уже начали подготовительный этап эвакуации украинцев через КПП "Рафах" в Египет.

Сейчас из Сектора Газа желают выехать 358 украинцев. Большинство из них женщины и дети. Украина уже направила запрос для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.

Все подробности эвакуации можно узнать по ссылке.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, 7 октября боевики группировки "ХАМАС" вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи".

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ЕгипетИзраильСектор Газа