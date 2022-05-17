Эвакуация продолжается. Главная цель - сохранить жизнь защитников Мариуполя, - Резников
Продолжается процесс эвакуации раненых защитников Мариуполя. Он проходит при участии Красного Креста и ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.
Он отметил, что сегодня идут сложные процессы, в том числе эвакуация раненых с "Азовстали".
"Сначала нужно сохранить его воинам жизнь, а потом свободу, и Украина должна идти на этот шаг", - пояснил глава Минобороны.
Он добавил, что наши защитники выполнили свой приказ по сдерживанию российской группировки в Мариуполе.
По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.
Субъектность любой страны мало что решает в этом случае, считает министр.
Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.
Ранее мы сообщали, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.