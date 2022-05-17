ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация продолжается. Главная цель - сохранить жизнь защитников Мариуполя, - Резников

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 16:16
Эвакуация продолжается. Главная цель - сохранить жизнь защитников Мариуполя, - Резников Фото: Алексей Резников (rbk.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Продолжается процесс эвакуации раненых защитников Мариуполя. Он проходит при участии Красного Креста и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

Он отметил, что сегодня идут сложные процессы, в том числе эвакуация раненых с "Азовстали".

"Сначала нужно сохранить его воинам жизнь, а потом свободу, и Украина должна идти на этот шаг", - пояснил глава Минобороны.

Он добавил, что наши защитники выполнили свой приказ по сдерживанию российской группировки в Мариуполе.

По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.

Субъектность любой страны мало что решает в этом случае, считает министр.

Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Ранее мы сообщали, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы