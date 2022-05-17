ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація триває. Головна мета - зберегти життя захисників Маріуполя, - Резніков

Новость на русском →
Україна, Вівторок 17 травня 2022 16:16
Евакуація триває. Головна мета - зберегти життя захисників Маріуполя, - Резніков Фото: Олексій Резніков (rbk.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Триває процес евакуації поранених захисників Маріуполя. Він відбувається за участі Червоного хреста та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

Він зазначив, що сьогодні тривають складні процеси, у тому числі евакуація поранених із "Азовсталі".

"Спочатку потрібно зберегти воїнам життя, а потім свободу, і Україна мусить іти на цей крок", - пояснив глава Міноборони.

Він додав, що наші захисники виконали свій наказ щодо стримування російського угруповання у Маріуполі.

За словами Резнікова, сьогодні процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.

Суб'єктність будь-якої країни мало що вирішує у цьому випадку, вважає міністр.

Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Раніше ми повідомляли, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, операція з порятунку яких буде продовжена, заявили в міністерстві оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси