Евакуація під вогнем: ЗСУ переходять на роботи і підземні медпункти, - Сирський

Евакуація поранених у сучасній війні дедалі частіше відбувається без участі людей. У ЗСУ пояснили, що роботизовані платформи та підземні стабпункти стають ключовими рішеннями для збереження життя бійців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у Facebook .

"Сучасна війна суттєво ускладнила умови роботи військових медиків - "кіл-зона" на фронті може сягати понад 20 кілометрів, що робить традиційну евакуацію вкрай небезпечною. У цих умовах ЗСУ змушені швидко адаптуватися, поєднуючи організаційні та технологічні рішення. Збереження життя і здоров’я наших військових - безумовний пріоритет", - наголосив Олександр Сирський під час відеонаради.

Він підкреслив важливість живого досвіду бойових медиків, які першими надають допомогу пораненим безпосередньо на передовій. Саме цей практичний досвід, за словами головнокомандувача, має поширюватися на всі Сили оборони.

Евакуаційні дрони

Окрему увагу приділили використанню наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених із переднього краю.

У складних тактичних умовах такі безпілотні платформи дедалі частіше стають єдиним можливим засобом CASEVAC, доставляючи поранених до пунктів передачі медичним екіпажам.

"Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи інколи є єдиним способом врятувати пораненого", - зазначив Сирський.

Найактивніше ці рішення застосовують на Покровському напрямку, де ситуація залишається особливо напруженою.

Фото: роботизовані платформи стають ключовими рішеннями для збереження життя бійців (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Підземні "медпункти"

Також на нараді заслухали доповідь 81-ї окремої бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів.

"Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено й безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати", - додав головком.

Крім того, обговорили вдосконалення індивідуальних медичних аптечок, адже швидкість їх використання напряму впливає на порятунок життя.

Головнокомандувач підтримав напрацювання фахівців центру передового досвіду медичної служби 3-го армійського корпусу.

За підсумками наради визначено ключові напрями роботи медичної служби на січень 2026 року - розвиток безпілотної евакуації, посилення взаємодії між підрозділами та розгортання мережі заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж фронту.