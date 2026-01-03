Эвакуация под огнем: ВСУ переходят на роботы и подземные медпункты, - Сырский

Эвакуация раненых в современной войне все чаще происходит без участия людей. В ВСУ объяснили, что роботизированные платформы и подземные стабпункты становятся ключевыми решениями для сохранения жизни бойцов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский в Facebook .

"Современная война существенно усложнила условия работы военных медиков - "кол-зона" на фронте может достигать более 20 километров, что делает традиционную эвакуацию крайне опасной. В этих условиях ВСУ вынуждены быстро адаптироваться, сочетая организационные и технологические решения. Сохранение жизни и здоровья наших военных - безусловный приоритет", - отметил Александр Сырский во время видеосовещания.

Он подчеркнул важность живого опыта боевых медиков, которые первыми оказывают помощь раненым непосредственно на передовой. Именно этот практический опыт, по словам главнокомандующего, должен распространяться на все Силы обороны.

Эвакуационные дроны

Отдельное внимание уделили использованию наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с переднего края.

В сложных тактических условиях такие беспилотные платформы все чаще становятся единственным возможным средством CASEVAC, доставляя раненых в пункты передачи медицинским экипажам.

"Условия современного поля боя таковы, что беспилотные эвакуационные платформы иногда являются единственным способом спасти раненого", - отметил Сырский.

Активнее всего эти решения применяют на Покровском направлении, где ситуация остается особенно напряженной.

Фото: роботизированные платформы становятся ключевыми решениями для сохранения жизни бойцов (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Подземные "медпункты"

Также на совещании заслушали доклад 81-й отдельной бригады по созданию подземных стабилизационных пунктов.

"Это еще одно эффективное решение, продиктованное реалиями войны. Заблаговременно подготовленные, замаскированные и хорошо оборудованные подземные пункты позволяют медикам работать сосредоточенно и безопасно и увеличить шансы на спасение раненых. Такой опыт нужно масштабировать", - добавил главком.

Кроме того, обсудили совершенствование индивидуальных медицинских аптечек, ведь скорость их использования напрямую влияет на спасение жизни.

Главнокомандующий поддержал наработки специалистов центра передового опыта медицинской службы 3-го армейского корпуса.

По итогам совещания определены ключевые направления работы медицинской службы на январь 2026 года - развитие беспилотной эвакуации, усиление взаимодействия между подразделениями и развертывание сети углубленных стабилизационных пунктов вдоль фронта.