Евакуація з Маріуполя залежить від Путіна. Але є надія на спецоперацію Ердогана, - Верещук

За словами Верещук, ніхто зі світових лідерів не зміг вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна, аби переконати його у тому, щоб він розблокував евакуацію з Маріуполя.

" Тільки від Путіна (залежить проведення евакуації з Маріуполя - ред.). До нього звертався і Макрон, і Папа Римський, хто тільки не звертався. Сьогодні є примарна надія на спецоперацію Туреччини. Ердоган звернувся і зараз розробляється план евакуації турецьких громадян, а разом з ними і жінки, і діти, які теж мають право бути врятованими. Ми наполягаємо саме на такому алгоритмі", - заявила Верещук.