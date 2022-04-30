Эвакуация из Луганской области запланирована из 6 городов: список
Сегодня, 30 апреля в Луганской области продолжат пытаться эвакуировать мирных жителей. Места сбора запланированы в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горное, Приволье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.
"В безопасных городах будет бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь! Помогайте нам распространять информацию, передавайте адреса мест сбора тем, у кого нет мобильной связи!!! Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной", - написал Гайдай.
Места сборов
Места сборов для организованного выезда к железнодорожным вокзалам следующие:
Лисичанск:
- центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Кв. 40 лет Победы, возле дома 15
Приволье:
- центральная площадь;
Северодонецк:
- городской Дворец Культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
- Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
Горное:
- дом культуры Украина. Гагарина 13а
Попасная
- ул. Мира 155 и 142
Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.
"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация!"- призывал Гайдай.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на сегодня дополнительно четыре эвакуационных рейса.
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