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Евакуація з Луганської області запланована з 6 міст: список

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Луганская область, Субота 30 квітня 2022 10:42
Евакуація з Луганської області запланована з 6 міст: список Фото: сьогодні евакуація з Луганської області запланована з 6 міст (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 квітня в Луганській області продовжать намагатися евакуювати мирних жителів. Місця збору заплановані в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Привілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.

"В безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу! Допомагайте нам поширювати інформацію, передавайте адреси місць збору тим, в кого немає мобільного зв‘язку!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної", - написав Гайдай.

Місця зборів

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів наступні:

Лисичанськ:

  • центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
  • КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

  • центральна площа;

Сєвєродонецьк:

  • міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

  • Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

  • будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна

  • вул. Миру 155 і 142

Також у Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.

"Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація!" - закликав Гайдай.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатково чотири евакуаційні рейси.

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Луганськ евакуація Війна Росії проти України
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