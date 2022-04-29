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Эвакуация из Луганской области: список маршрутов на сегодня

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Луганская область, Пятница 29 апреля 2022 09:11
Эвакуация из Луганской области: список маршрутов на сегодня Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 апреля продолжат эвакуировать людей из Луганской области. Ее по-прежнему будут пытаться провести в пяти городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.

"Эвакуируйтесь быстрее: как и раньше, мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но и с недавних пор еще и ритуальный транспорт", - написал гайдай.

По его словам, маршрутов для эвакуации по-прежнему пять:

  • Северодонецк,
  • Лисичанск,
  • Рубежное,
  • Попасная,
  • Горное.

"Если сравнивать численность населения к началу войны и эвакуации с текущими показателями, то логичным выглядит сокращение количества желающих уехать - от тысячи до 100-150 человек ежедневно", - отметил Гайдай.

Он уточнил, что в 5-6 раз сократилось количество тех, кто остался, соответственно, пропорционально к общему количеству стало меньше уезжающих.

"Вчера снова не смогли добраться к Рубежному, потому что трудно и опасно. Не всегда удается прорваться в Попасную и Горное. Как и раньше, мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но и с недавних пор еще и ритуальный транспорт. Ситуация обострилась настолько, что, например, в Попасной опасно хоронить погибших и умерших. Это делают на кладбищах других населенных пунктов общины. Многие погибшие остаются во дворах. Не медлите и эвакуируйтесь - выбирайте жизнь, не ожидайте российской смерти. Эвакуационный транспорт уже в пути", - добавил Гайдай.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня, 29 апреля.

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