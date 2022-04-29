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Евакуація з Луганської області: список маршрутів на сьогодні

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Луганська область, П'ятниця 29 квітня 2022 09:11
Евакуація з Луганської області: список маршрутів на сьогодні Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 квітня продовжать евакуювати людей з Луганської області. Її як і раніше намагатимуться провести у п'яти містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.

"Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт", - написав гайдай.

За його словами, маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять:

  • Сєвєродонецьк,
  • Лисичанськ,
  • Рубіжне,
  • Попасна,
  • Гірське.

"Якщо порівнювати чисельність населення до початку війни та евакуації із поточними показниками, то логічним виглядає скорочення кількості бажаючих виїхати - від тисячі до 100-150 осіб щодня", - зазначив Гайдай.

Він уточнив, що в 5-6 разів скоротилася кількість тих, хто залишився, відповідно, пропорційно до загальної кількості поменшало виїжджаючих.

"Вчора знову не змогли дістатися Рубіжного, бо важко і небезпечно. Не завжди вдається прорватися в Попасну та Гірське. Як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Ситуація загостилися настільки, що, наприклад, в Попасній небезпечно ховати загиблих і померлих. Це роблять на кладовищах інших населених пунктів громади. Багато загиблих лишаються на подвір’ях. Не зволікайте і евакуюйтесь - обирайте життя, не очікуйте російської смерті. Евакуаційний транспорт вже в дорозі", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні, 29 квітня.

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