Евакуація з Луганської області: список маршрутів на сьогодні
Сьогодні, 29 квітня продовжать евакуювати людей з Луганської області. Її як і раніше намагатимуться провести у п'яти містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.
"Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт", - написав гайдай.
За його словами, маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять:
- Сєвєродонецьк,
- Лисичанськ,
- Рубіжне,
- Попасна,
- Гірське.
"Якщо порівнювати чисельність населення до початку війни та евакуації із поточними показниками, то логічним виглядає скорочення кількості бажаючих виїхати - від тисячі до 100-150 осіб щодня", - зазначив Гайдай.
Він уточнив, що в 5-6 разів скоротилася кількість тих, хто залишився, відповідно, пропорційно до загальної кількості поменшало виїжджаючих.
"Вчора знову не змогли дістатися Рубіжного, бо важко і небезпечно. Не завжди вдається прорватися в Попасну та Гірське. Як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Ситуація загостилися настільки, що, наприклад, в Попасній небезпечно ховати загиблих і померлих. Це роблять на кладовищах інших населених пунктів громади. Багато загиблих лишаються на подвір’ях. Не зволікайте і евакуюйтесь - обирайте життя, не очікуйте російської смерті. Евакуаційний транспорт вже в дорозі", - додав Гайдай.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні, 29 квітня.
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