Укрзализныця назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 29 апреля
Фото: эвакуационные рейсы Укрзализныци 29 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила на сегодня пять таких рейсов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Эвакуационные поезда на 27 апреля
- 11:30 - №219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - №220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - №234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - №234/233 Чоп - Днепр
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
В Укрзализныце также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм. Уже с 1 мая на этом рейсе будут проводиться также остановки в Ровно и Бердичеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.