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Укрзализныця назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 29 апреля

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Пятница 29 апреля 2022 07:38
Укрзализныця назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 29 апреля Фото: эвакуационные рейсы Укрзализныци 29 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила на сегодня пять таких рейсов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Эвакуационные поезда на 27 апреля

  • 11:30 - №219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - №220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - №234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - №234/233 Чоп - Днепр
  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

В Укрзализныце также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм. Уже с 1 мая на этом рейсе будут проводиться также остановки в Ровно и Бердичеве.

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