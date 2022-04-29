Укрзализныця назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 29 апреля

Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила на сегодня пять таких рейсов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В Укрзализныце также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм. Уже с 1 мая на этом рейсе будут проводиться также остановки в Ровно и Бердичеве.

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