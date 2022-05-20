Эвакуация из Луганской области: из самых горячих точек вывезли около 40 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации-переместили к другим укрытиям города", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Руководитель Луганской области просит тех, кто остался в населенных пунктах области-оставайтесь в укрытиях.