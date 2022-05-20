Эвакуация из Луганской области: из самых горячих точек вывезли около 40 человек
Из Луганской облсти 20 мая удалось вывезти 38 гражданских лиц. Это жители Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации-переместили к другим укрытиям города", - сообщил Гайдай.
Он отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Руководитель Луганской области просит тех, кто остался в населенных пунктах области-оставайтесь в укрытиях.
Напомним, российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горной общины один человек погиб, еще трое были ранены.
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