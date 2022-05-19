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Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - Гайдай

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Четверг 19 мая 2022 21:09
Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Иван Носальский

Российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.

"Войска намеренно стреляют по жилому массиву", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - ГайдайОбстрелы Луганской области (t.me/serhiy_hayday)

Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

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