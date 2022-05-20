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Евакуація з Луганської області: з найгарячіших точок вивезли близько 40 людей

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 19:26
Евакуація з Луганської області: з найгарячіших точок вивезли близько 40 людей Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

З Луганської облсті 20 травня вдалося вивезти 38 цивільних громадян. Це мешканці Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей. Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку росіяни зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Керівник Луганської ОВА просить тих, хто залишився в населених пунктах області - залишайтеся в укриттях.Евакуація з Луганської області: з найгарячіших точок вивезли близько 40 людей

Нагадаємо, російська армія вкотре обстріляла Луганську область. На території Гірської громади одна людина загинула, ще троє було поранено.

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