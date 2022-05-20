Евакуація з Луганської області: з найгарячіших точок вивезли близько 40 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей. Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку росіяни зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Керівник Луганської ОВА просить тих, хто залишився в населених пунктах області - залишайтеся в укриттях.