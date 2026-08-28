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Евакуація з Херсона: влада пояснила, чому треба виїхати з міста "хоча б на зиму"

09:53 28.08.2026 Пт
2 хв
Запуск кількох "Гербер" здатен звести нанівець усю підготовку
aimg Валерія Абабіна
Фото: Житло без опалення (Getty Images)

Херсонців, які не готові виїжджати повністю, в ОВА закликали перечекати хоча б осінньо-зимовий період у безпечніших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

Мешканців Херсона, які не планують виїжджати повністю, закликають евакуюватися хоча б на осінньо-зимовий період і перечекати його в безпечніших регіонах, де є можливість зігрітися та бути зі світлом.

За словами Толоконнікова, влада продовжує роботу над децентралізацією теплопостачання, проте робити це під постійними обстрілами набагато складніше.

"Робити це, наприклад, десь в Івано-Франківській області набагато легше, ніж коли ти перебуваєш під постійним обстрілом і під постійним наглядом росіян, які з лівого берега за допомогою дронів бачать усі наші підготовки, розвідують, де які об'єкти у нас є, і можуть у будь-який момент почати бити", - зазначив він.

Посадовець додав, що запуск кількох "Гербер" здатен звести нанівець усю підготовку. Він визнав, що гарантувати щось у Херсоні зараз важко.

"Ми будемо робити все для того, щоб воно було, як і в минулі зими, коли росіяни знищували ТЕЦ, але ми змогли подавати тепло за допомогою наших мужніх енергетиків до осель. Майже все місто було всю зиму з опаленням. Як цього року буде - невідомо", - підсумував Толоконніков.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уже закликав жителів евакуюватися - цієї зими місто не зможе розраховувати на роботу ТЕЦ у звичному режимі.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ чотирма КАБами, і об'єкт зазнав критичних руйнувань, було знищено все теплогенеруюче обладнання, що залишалося на станції.

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ХерсонТЕЦВійна в Україні