Евакуація з Херсона: влада пояснила, чому треба виїхати з міста "хоча б на зиму"

Мешканців Херсона, які не планують виїжджати повністю, закликають евакуюватися хоча б на осінньо-зимовий період і перечекати його в безпечніших регіонах, де є можливість зігрітися та бути зі світлом.

За словами Толоконнікова, влада продовжує роботу над децентралізацією теплопостачання, проте робити це під постійними обстрілами набагато складніше.

"Робити це, наприклад, десь в Івано-Франківській області набагато легше, ніж коли ти перебуваєш під постійним обстрілом і під постійним наглядом росіян, які з лівого берега за допомогою дронів бачать усі наші підготовки, розвідують, де які об'єкти у нас є, і можуть у будь-який момент почати бити", - зазначив він.

Посадовець додав, що запуск кількох "Гербер" здатен звести нанівець усю підготовку. Він визнав, що гарантувати щось у Херсоні зараз важко.

"Ми будемо робити все для того, щоб воно було, як і в минулі зими, коли росіяни знищували ТЕЦ, але ми змогли подавати тепло за допомогою наших мужніх енергетиків до осель. Майже все місто було всю зиму з опаленням. Як цього року буде - невідомо", - підсумував Толоконніков.