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Эвакуация гражданских с "Азовстали" запланирована на сегодня, - Reuters

Фото: эвакуация с "Азовстали" запланирована на сегодня (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украина рассчитывает в ближайшие часы провести эвакуацию гражданских с территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Операция запланирована на пятницу, 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", - сообщил изданию собеседник в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщается, что источник не вдавался в подробности операции.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что организация привлечена к переговорам об эвакуации с "Азовстали".

В Кремле отметили, что гражданские могут свободно выйти с территории завода, а украинские военные должны сложить оружие.

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АзовстальМариупольэвакуация