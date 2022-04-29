Эвакуация гражданских с "Азовстали" запланирована на сегодня, - Reuters

Украина рассчитывает в ближайшие часы провести эвакуацию гражданских с территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Операция запланирована на пятницу, 29 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"На сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", - сообщил изданию собеседник в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Также сообщается, что источник не вдавался в подробности операции.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что организация привлечена к переговорам об эвакуации с "Азовстали".
В Кремле отметили, что гражданские могут свободно выйти с территории завода, а украинские военные должны сложить оружие.
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