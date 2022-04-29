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Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters

Фото: евакуація з "Азовсталі" запланована на сьогодні (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Україна розраховує в найближчі години провести евакуацію цивільних з території металургійного заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Операція запланована на п'ятницю, 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На сьогодні запланована операція з виведення мирних жителів з заводу", - повідомив виданню співрозмовник в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Також повідомляється, що джерело не вдавалося в подробиці операції.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що організація залучена до переговорів про евакуацію з "Азовсталі".

У Кремлі зазначили, що цивільні можуть вільно вийти з території заводу, а українські військові повинні скласти зброю.

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АзовстальМаріупольевакуація