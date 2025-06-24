Евакуація дронами та хірургія на передовій: як працює новий медбатальйон ЗСУ
У Збройних силах України завершили формування Першого окремого медичного батальйону. Він вже почав свою роботу на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.
"Заслухав звіт про створення Першого окремого медичного батальйону та хід виконання завдань, які перед ним ставив. Але ключове завдання підрозділу - зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема піхоти, у зоні відповідальності батальйону", - написав Сирський.
Батальйон, як цілісний підрозділ об’єднав ключові напрямки:
- медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;
- надання невідкладної допомоги (робота стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);
- навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.
У батальйоні вже провели успішну рекрутингову кампанію, саме тому практично весь особовий склад - це фахові лікарі-добровольці. Наразі новобранці проходять обовʼязковий курс БЗВП, а батальйон - етап злагодження та підготовки до бойових виїздів.
"З урахуванням реалій сучасної війни, батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ", - розповів Сирський.
Раніше ми писали про те, що головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський схвалив створення в Україні окремого медичного підрозділу. Це дозволить організаційно масштабувати надання медичної допомоги в зоні бойових дій.
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