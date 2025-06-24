Эвакуация дронами и хирургия на передовой: как работает новый медбатальон ВСУ

В Вооруженных силах Украины завершили формирование Первого отдельного медицинского батальона. Он уже начал свою работу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

"Заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил. Но ключевая задача подразделения - сохранить как можно больше жизней наших военных, в частности пехоты, в зоне ответственности батальона", - написал Сырский.

Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:

медицинскую эвакуацию, в частности с применением наземных беспилотных систем;

оказание неотложной помощи (работа стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);

обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.

В батальоне уже провели успешную рекрутинговую кампанию, поэтому практически весь личный состав - это профессиональные врачи-добровольцы. Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.

"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ", - рассказал Сырский.