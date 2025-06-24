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Эвакуация дронами и хирургия на передовой: как работает новый медбатальон ВСУ

Вторник 24 июня 2025 16:32
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Эвакуация дронами и хирургия на передовой: как работает новый медбатальон ВСУ Иллюстративное фото: в ВСУ начал работу новый медицинский батальон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Вооруженных силах Украины завершили формирование Первого отдельного медицинского батальона. Он уже начал свою работу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

"Заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил. Но ключевая задача подразделения - сохранить как можно больше жизней наших военных, в частности пехоты, в зоне ответственности батальона", - написал Сырский.

Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:

  • медицинскую эвакуацию, в частности с применением наземных беспилотных систем;
  • оказание неотложной помощи (работа стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);
  • обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.

В батальоне уже провели успешную рекрутинговую кампанию, поэтому практически весь личный состав - это профессиональные врачи-добровольцы. Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.

"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ", - рассказал Сырский.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

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