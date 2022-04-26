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Эвакуация из Донбасса. УЗ на сегодня назначила поезд из Покровска

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Покровск, Вторник 26 апреля 2022 08:37
Эвакуация из Донбасса. УЗ на сегодня назначила поезд из Покровска Фото: из Покровска отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во вторник, 26 апреля, продолжится эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей. Сегодня отправится один поезд из Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Поезд отправится со станции в Покровске в 16:30 и направится к станции Чоп Закарпатской области. Проезд будет бесплатный.

Напомним, сегодня Укрзализныця запланировала семь эвакуационных поездов из восточных областей в западные регионы Украины.

Также отмечатим, что вчера под обстрелы оккупантов попали пять железнодорожных станций.

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