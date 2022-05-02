Эвакуация из Донбасса. Изменено время отправки поезда из Покровска

Сегодня, 2 мая, отправится эвакуационный поезд для жителей Луганской и Донецкой областей. Время его отправления было изменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Поезд отправится в 14:30 (на два часа раньше) со станции в Покровске. Он направится к станции Чоп на Закарпатье. Проезд бесплатный.