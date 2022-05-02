Эвакуация из Донбасса. Изменено время отправки поезда из Покровска
Фото: из Покровска отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 2 мая, отправится эвакуационный поезд для жителей Луганской и Донецкой областей. Время его отправления было изменено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Поезд отправится в 14:30 (на два часа раньше) со станции в Покровске. Он направится к станции Чоп на Закарпатье. Проезд бесплатный.
Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.
Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.
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