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Эвакуация из Донбасса. Изменено время отправки поезда из Покровска

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Покровск, Понедельник 02 мая 2022 10:12
Эвакуация из Донбасса. Изменено время отправки поезда из Покровска Фото: из Покровска отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 2 мая, отправится эвакуационный поезд для жителей Луганской и Донецкой областей. Время его отправления было изменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Поезд отправится в 14:30 (на два часа раньше) со станции в Покровске. Он направится к станции Чоп на Закарпатье. Проезд бесплатный.

Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.

Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.

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