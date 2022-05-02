Евакуація з Донбасу. Змінено час відправлення потягу з Покровська

Сьогодні, 2 травня, відправиться евакуаційний потяг для жителів Луганської та Донецької областей. Час його відправлення був змінений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Потяг відправиться о 14:30 (на дві години раніше) зі станції у Покровську. Він попрямує до станції Чоп на Закарпаття. Проїзд безкоштовний.