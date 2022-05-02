Евакуація з Донбасу. Змінено час відправлення потягу з Покровська
Фото: з Покровська відправиться евакуаційний потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 2 травня, відправиться евакуаційний потяг для жителів Луганської та Донецької областей. Час його відправлення був змінений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Потяг відправиться о 14:30 (на дві години раніше) зі станції у Покровську. Він попрямує до станції Чоп на Закарпаття. Проїзд безкоштовний.
Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця призначила три евакуаційні рейси.
Також зазначимо, що на період затяжної комендантської години в Одесі потяги були скасовані.
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