Эвакуация из "Азовстали": назвали количество спасенных лиц

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
В частности, сегодня в Запорожье прибыли 156 гражданских лиц, которых эвакуировали 1 мая из меткомбината "Азовсталь".
"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении.
Ермак сказал, что и в дальнейшем продолжают заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".
Ранее мы сообщали, что эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье.
Также мы писали, что после частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.
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