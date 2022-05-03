Евакуація з "Азовсталі": назвали кількість врятованих осіб

Зокрема, сьогодні до Запоріжжя прибули 156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з меткомбінату "Азовсталь".

"Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей", - йдеться у повідомленні.

Єрмак сказав, що і надалі продовжують займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".