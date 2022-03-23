Эвакуация 23 марта: работают 9 гуманитарных коридоров
Фото: в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров (Getty Images)
В Украине 23 марта продолжится эвакуация мирных жителей из горячих точек. Сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать следующие маршруты:
- Бердянск - Запорожье (место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);
- Мангушская община - Запорожье (место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");
- Никольское - Запорожье (место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23).
Запорожская область
- Из города Пологи в Запорожье (место сборов: городской совет);
- Из города Гуляйполе в Запорожье (место сборов: городской совет, ул. Шевченко, 15/2).
Киевская область
- Из поселка Большая Дымерка в Бровары (место сборов: дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1);
- Из поселка Богдановка в Бровары (место сборов: сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219);
- Из города Бородянка в город Белая Церковь (место сборов: улица Центральная, 331);
- Из села Светильня в город Бровары (место сборов: сквер им. Марченко).
Луганская область
- Из города Рубежное в город Бахмут (место сборов: улица Чехова, 11);
- Из поселка Нижнее в город Бахмут (место сборов: улица Парковая, 13);
Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:
- Лисичанск - (места сборов; РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Северодонецк (место сборов: проспект Химиков, 28);
- Горное (место сборов: ул. Гагарина, 13).
Напомним, в Луганской области сегодня был согласован "режим тишины" с 9:00 для эвакуации мирного населения.
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