Эвакуация 23 марта: работают 9 гуманитарных коридоров

В Украине 23 марта продолжится эвакуация мирных жителей из горячих точек. Сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать следующие маршруты:

Бердянск - Запорожье (место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);

Мангушская община - Запорожье (место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");

Никольское - Запорожье (место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23).

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье (место сборов: городской совет);

Из города Гуляйполе в Запорожье (место сборов: городской совет, ул. Шевченко, 15/2).

Киевская область

Из поселка Большая Дымерка в Бровары (место сборов: дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1);

Из поселка Богдановка в Бровары (место сборов: сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219);

Из города Бородянка в город Белая Церковь (место сборов: улица Центральная, 331);

Из села Светильня в город Бровары (место сборов: сквер им. Марченко).

Луганская область

Из города Рубежное в город Бахмут (место сборов: улица Чехова, 11);

Из поселка Нижнее в город Бахмут (место сборов: улица Парковая, 13);

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей: