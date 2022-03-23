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Эвакуация 23 марта: работают 9 гуманитарных коридоров

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Украина, Среда 23 марта 2022 09:45
Эвакуация 23 марта: работают 9 гуманитарных коридоров Фото: в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине 23 марта продолжится эвакуация мирных жителей из горячих точек. Сегодня будут работать 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать следующие маршруты:

  • Бердянск - Запорожье (место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);
  • Мангушская община - Запорожье (место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");
  • Никольское - Запорожье (место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23).

Запорожская область

  • Из города Пологи в Запорожье (место сборов: городской совет);
  • Из города Гуляйполе в Запорожье (место сборов: городской совет, ул. Шевченко, 15/2).

Киевская область

  • Из поселка Большая Дымерка в Бровары (место сборов: дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1);
  • Из поселка Богдановка в Бровары (место сборов: сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219);
  • Из города Бородянка в город Белая Церковь (место сборов: улица Центральная, 331);
  • Из села Светильня в город Бровары (место сборов: сквер им. Марченко).

Луганская область

  • Из города Рубежное в город Бахмут (место сборов: улица Чехова, 11);
  • Из поселка Нижнее в город Бахмут (место сборов: улица Парковая, 13);

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:

  • Лисичанск - (места сборов; РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • Северодонецк (место сборов: проспект Химиков, 28);
  • Горное (место сборов: ул. Гагарина, 13).

Напомним, в Луганской области сегодня был согласован "режим тишины" с 9:00 для эвакуации мирного населения.

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