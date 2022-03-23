В Луганской области откроют гуманитарный коридор из Рубежного и Северодонецка
На сегодня, 23 марта, согласован гуманитарный коридор из Рубежного и Северодонецка. Он должен заработать в 09:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, "режим тишины" согласован с 09:00, но российские обстрелы в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации и то не всегда.
"Сегодня мы будем пытаться вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить продукты питания в самые отдаленные населенные пункты Луганской области. Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижнее Горской общины", - отметил Гайдай.
На данный момент согласована эвакуация людей из Рубежного, Северодонецка, Нижнего, Горского. Запланирован вывоз людей и из Лисичанска, но пока там отсутствует "режим тишины" - россияне обстреливают город.
В Северодонецке сбор запланирован вблизи городского Дворца культуры в 10:00.
В Рубежном - вблизи Дома культуры "Южный" в 09:00.
Напомним, ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил о планах возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.
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