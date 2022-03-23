ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація 23 березня: працюють 9 гуманітарних коридорів

Новость на русском →
Україна, Середа 23 березня 2022 09:45
Евакуація 23 березня: працюють 9 гуманітарних коридорів Фото: в Україні працюватимуть 9 гуманітарних коридорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 23 березня продовжиться евакуація мирних жителів з гарячих точок. Сьогодні будуть працювати 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

  • Бердянськ - Запоріжжя (Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);
  • Мангушська громада - Запоріжжя (Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна");
  • Нікольське - Запоріжжя (Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23).

Запорізька область

  • З міста Пологи до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада);
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада, вул.Шевченко, 15/2).

Київська область

  • З селища Велика Димерка до Броварів (Місце зборів: Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1);
  • З селища Богданівка до Броварів (Місце зборів: сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219);
  • З міста Бородянка до міста Біла Церква (Місце зборів: вулиця Центральна, 331);
  • З села Світильня до міста Бровари (Місце зборів: сквер ім. Марченко).

Луганська область

  • З міста Рубіжне до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Чехова, 11);
  • З селища Нижнє до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Паркова, 13);

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

  • Лисичанськ - (Місця зборів; РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
  • Сєвєродонецьк (Місце зборів: проспект Хіміків, 28);
  • Гірське (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

Нагадаємо, у Луганській області сьогодні був погоджений "режим тиші" з 9:00 для евакуації мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України евакуація
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум