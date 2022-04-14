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Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 09:43
Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В четверг, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

Также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

  • Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28);
  • Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • Из города Попасная в город Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42);
  • Из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13);
  • Из города Рубежное в город Бахмут.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться.

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