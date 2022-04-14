Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров
Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
В четверг, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.
Также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:
- Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28);
- Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Из города Попасная в город Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42);
- Из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13);
- Из города Рубежное в город Бахмут.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться.
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