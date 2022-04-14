Евакуація 14 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів
Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
У четвер, 14 квітня, в Україні погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.
Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);
- З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів регіону евакуюватися.
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