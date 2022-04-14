ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація 14 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 квітня 2022 09:43
Евакуація 14 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У четвер, 14 квітня, в Україні погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
  • З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);
  • З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів регіону евакуюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Війна Росії проти України Ірина Верещук
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні