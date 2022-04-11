Евакуація 11 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів
Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
В Україні у понеділок, 11 квітня, погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Донецька область
- Маріуполь - Запоріжжя
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті.
Запорізька область
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- Бердянськ - Запоріжжя;
- Токмак - Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5);
- Енергодар - Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада).
Луганська область
- Сєвєродонецьк - Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28);
- Лисичанськ - Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- Попасна - Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42);
- с. Гірське - Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
- Рубіжне - Бахмут.
Нагадаємо, сьогодні також відбудеться евакуація жителів східних областей залізничним транспортом.
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