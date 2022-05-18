В эвакуации военных с "Азовстали" задействованы самые влиятельные посредники, - Зеленский

Эвакуация наших героев с "Азовстали" продолжается. Она находится под управлением украинских военных и разведчиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины.

Глава государства также отметил, что для эффективного проведения эвакуационной миссии привлечены наиболее влиятельные международные посредники.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение в оккупированном Новоазовске доставили 53 тяжелораненых, еще 211 человек направили в Еленовку.

Отметим, вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных с "Азовстали" продолжается.

По данным Нацгвардии, на "Азовстали" находится около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

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