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В евакуації військових з "Азовсталі" задіяні найвпливовіші посередники, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Евакуація наших героїв з "Азовсталі" триває. Вона знаходиться під управлінням українських військових і розвідників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України.

Глава держави також зазначив, що для ефективного проведення евакуаційної місії залучені найбільш впливові міжнародні посередники.

Нагадавши, 16 травня почалася евакуація українських військових з "Азовсталі". У Міноборони заявляли, що в медустанову в окупованому Новоазовську доставили 53 тяжкопоранених, ще 211 осіб направили в Оленівку.

Зазначимо, віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція з порятунку українських військових з "Азовсталі" триває.

За даними Нацгвардії, на "Азовсталі" знаходиться близько 600 поранених українських військових. 40 з них-у важкому стані.

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