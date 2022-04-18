Эвакуации снова не будет. На 18 апреля гумкоридоров не согласовано, - Верещук

"На сегодня, 18 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров не будет", - написала Верещук.

По ее словам, вчера велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

"Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее", - рассказала Верещук.

Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокирование и обстрелы гуманитарных маршрутов.

"Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали вновь как можно быстрее", - подчеркнула она.

Напомним, вчера также украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.

При этом глава Луганской области Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации. Сегодня она состоится с шести направлений.

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