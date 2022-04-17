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Эвакуации не будет. На сегодня не были согласованы гуманитарные коридоры

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 10:56
Эвакуации не будет. На сегодня не были согласованы гуманитарные коридоры Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 17 апреля, не будет организованных гуманитарных коридоров. Украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.

"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - отметила она.

Кроме того, что касается Мариуполя, по ее словам, Киев настаивает на открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей, особенно женщин и детей.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуация из Луганской области сегодня продолжится по семи направлениям.

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