Эвакуации не будет. На сегодня не были согласованы гуманитарные коридоры
Сегодня, 17 апреля, не будет организованных гуманитарных коридоров. Украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.
"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - отметила она.
Кроме того, что касается Мариуполя, по ее словам, Киев настаивает на открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей, особенно женщин и детей.
Напомним, ранее сообщалось, что эвакуация из Луганской области сегодня продолжится по семи направлениям.
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