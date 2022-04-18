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Евакуації знову не буде. На 18 квітня гумкоридорів не погоджено, - Верещук

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 11:41
Евакуації знову не буде. На 18 квітня гумкоридорів не погоджено, - Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 квітня гуманітарні коридори знову не відкриються. Окупанти продовжують обстрілювати маршрути для евакуації населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.

"На сьогодні, 18 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів не буде", - написала Верещук.

За її словами, вчора велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара.

"Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє", - розповіла Верещук.

Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів.

"Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше", - наголосила вона.

Нагадаємо, вчора також українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.

При цьому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай знову звернувся до місцевих жителів з закликом до евакуації. Сьогодні вона відбудеться з шести напрямів.

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