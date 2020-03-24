В Eurolab могли скрыть положительные тесты на коронавирус пациентов из Куршевеля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тесты сдали четверо украинцев, которые недавно вернулись из Куршевеля

Частная клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на данные правоохранительных органах.

Как сообщает издание, тесты сдали четверо украинцев, все они недавно вернулись из горнолыжного курорта в Куршевеле (Франция).

По состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.

"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис публичные и люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - пишет издание.

Как сообщалось, частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19.

Напомним, всего на коронавирус в Киеве протестировано 1297 человек. Официально в Украине зарегистрировано уже 84 случаев заражения коронавирусом.

23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовской области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.