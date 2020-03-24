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У Eurolab могли приховати позитивні тести на коронавірус пацієнтів з Куршевеля

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:51
У Eurolab могли приховати позитивні тести на коронавірус пацієнтів з Куршевеля
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тести здали четверо українців, які нещодавно повернулися з Куршевеля

Приватна клініка Eurolab бізнесмена Андрія Пальчевського могла приховати від санітарних служб інформацію як мінімум про 4 позитивних результатів тестів на коронавірус. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на дані правоохоронних органах.

Як повідомляє видання, тести здали четверо українців, всі вони нещодавно повернулися з гірськолижного курорту в Куршевелі (Франція).

Станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їх життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.

"Формально, тести відправили на повторне дослідження в Німеччину, і вони там дали очікуваний позитивний результат. Правда, німці відправили відповідь не тільки до Eurolab, але і санітарних служб нашої держави. Тому тепер до Пальчевського багато питань, адже всі ці селебрітіс, вони публічні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, і поки Eurolab протягом 4-х днів приховував дані тестів, багато заражалися. Тепер треба перевіряти десятки людей", - пише видання.

Як повідомлялося, приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, всього на коронавірус у Києві протестовано 1297 осіб. Офіційно в Україні зареєстровано вже 84 випадків зараження коронавірусом.

23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

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