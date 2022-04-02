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На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир, - Зеленский о Мариуполе

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 01:58
На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир, - Зеленский о Мариуполе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский днем поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о гуманитарной ситуации в украинских городах, которые подвергаются обстрелам. Также отдельной темой стала ситуация в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же могут найти решение. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", - заявил глава государства.

Он также рассказал, что сегодня, 1 апреля, работали гуманитарные коридоры в трех областях - Донецкой, Луганской и Запорожской. Удалось эвакуировать 6266 человек. В том числе 3071 человек из Мариуполя.

"Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских - всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях", - добавил президент.

Напомним, Зеленский провел беседу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент обсудил финансовую поддержку Украине, и продвижение страны к членству в ЕС.

Ранее Зеленский попросил Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности.

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