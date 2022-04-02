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На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ, - Зеленський про Маріуполь

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Субота 02 квітня 2022 01:58
На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ, - Зеленський про Маріуполь Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський вдень поговорив із президентом Франції Еманюелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів. Також окремою темою стала ситуація у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайти рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ", - заявив глава держави.

Він також розповів, що сьогодні, 1 квітня, працювали гуманітарні коридори в трьох областях - Донецькій, Луганській та Запорізькій. Вдалося евакуювати 6266 осіб. У тому числі 3071 людина з Маріуполя.

"Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних - всіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом я зможу повідомити про деталі", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський провів бесіду з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Президент обговорив фінансову підтримку Україні, і просування країни до членства в ЄС.

Раніше Зеленський попросив Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки.

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