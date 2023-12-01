Євро може змінити дизайн: ЄЦБ повідомив, коли та як

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) обрала "Європейську культуру" та "Ріки та птахи" як можливі теми для майбутніх банкнот євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄЦБ.

У рішенні враховано результати опитувань, проведених влітку 2023 року та опублікованих у звіті, щоб європейська громадськість могла висловити свої побажання з семи тем, включених до шорт-листу.

В опитуванні, проведеному на замовлення ЄЦБ, "Європейська культура" була найпопулярнішою (21%) серед громадян єврозони, за нею слідували "Ріки: води життя в Європі" (18%) та "Птахи: вільні, життєстійкі, надихаючі" (17%). Опитування включало репрезентативну вибірку з 23 377 європейців.

ЄЦБ також провів онлайн-опитування протягом липня та серпня 2023 року, отримавши рекордну кількість відповідей - понад 365 тисяч від європейців. Результати доповнюють висновки репрезентативного опитування. Перевага була віддана тим же трьом темам, хоч і в іншому порядку. В обох опитуваннях решта чотирьох тем, що увійшли до шорт-листа, отримали значно нижчий рейтинг.

Щоб якомога ширше відобразити переваги громадськості, рада керуючих ЄЦБ схвалила об'єднання тем "Ріки: води життя в Європі" та "Птахи: вільні, життєстійкі, що надихають" на єдину тему, пов'язану з природою.

"Ми дуже задоволені активною участю в нашому онлайн-опитуванні, - сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард. - Обидві обрані теми мають спільну нитку, що об'єднує Європу та європейців, і це багато в чому відповідає нашій меті - зробити банкноти привабливішими для людей різного віку та верств суспільства".

Випуск нових банкнот

Рада керуючих ЄЦБ вирішила створити консультативну групу, яка запропонує мотиви для обраних тем до кінця 2024 року. Після цього буде проведено конкурс на дизайн нових банкнот, і громадяни Європи знову отримають можливість висловити свої переваги дизайну.

"Банкноти є символом нашої європейської єдності зараз і в майбутньому. Ми прагнемо того, щоб кожен міг вибирати спосіб оплати: готівкою або цифровими платежами", - заявив член Виконавчої ради П'єро Чіполлоне.

Очікується, що ЄЦБ ухвалить рішення про остаточний дизайн та терміни виробництва та випуску нових банкнот у 2026 році. Після ухвалення рішення про випуск нових банкнот пройде ще кілька років, перш ніж буде випущено перші банкноти.

Оновлення банкнот

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) у 2021 році вирішив змінити дизайн банкнот євро. Як заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард, через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд банкнот, щоб "зробити їх більш придатними для європейців будь-якого віку та походження".

За її словами, банкноти євро нікуди не подінуться. "Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, існує великий попит", - додала вона.